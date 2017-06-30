Порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей сети

Одна из крупнейших компаний по производству порно xHamster объявила о выпуске секс-кукол, которые были созданы на основе предпочтений пользователей портала. На это обратило внимание издание Mashable.

Кукла по имени xHamsterina будет доступна по цене от трех тысяч долларов. Создатели утверждают, что к выпуску готовятся несколько ее вариантов, которые придутся по вкусу разным пользователям порносайта. По словам вице-президента компании xHamster, пользователи сайта обычно смотрят порно в одиночестве и им бы пригодился «идеальный партнер».

Внешний вид xHamsterina максимально приближен к виду реальной женщины, а внутри нее имеется «металлический скелет».

Издание отмечает, что создатели по каким-то причинам не упомянули о ее личности, но зато наделили девушку бархатной кожей и внушительным размером груди.

«Она симпатичная, сексуальная, не взрывает мозг, может подержать пиво и никогда не поумнеет», — говорится в описании куклы.

Ранее порносайт PornHub проанализировал свой десятилетний опыт и рассказал о главных привычках и предпочтениях посетителей ресурса. Оказалось, что миллениалы предпочитают косплей, женщины чаще всего интересуются лесби-видео, а на просмотр порно с рыжими посетители PornHub тратят в среднем 6,5 минут вместо традиционных 11-ти.