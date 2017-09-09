«Они сражались за рабство»

Последние события в США, где в ходе беспорядков стали сносить памятники сторонникам Юга, вновь привлекли внимание к причинам и последствиям американской Гражданской войны. Почему Англия и Франция поддерживали сепаратистскую Конфедерацию, как на ликвидацию рабства в США повлияла отмена крепостного права в России и востребован ли сейчас у нас американский опыт осмысления Гражданской войны, «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла.

«Американские белые»

У нас в стране еще с советских времен бытовало представление, что сторонники Конфедерации — это такие «американские белые» из нашей Гражданской войны. То есть эксплуататоры, не лишенные благородства, однако исторически обреченные. И причиной Гражданской войны в США считались непреодолимые противоречия между прогрессивным, но стяжательским Севером и аристократическим, но отсталым Югом.

Я никогда не задумывался насчет аналогии американских южан с российскими белыми, но полагаю, что такая параллель вполне уместна. Действительно, в позднем СССР, начиная примерно с фильма «Адъютант его превосходительства», о Белом движении говорили с некоторой ностальгией. И в определенной части американского общества — в основном в Южных штатах, хотя не только там — тоже постепенно сформировался миф о «благородной, но проигранной идее Юга». Поэтому нынешние американские реконструкторы очень любят «переигрывать» Гражданскую войну в пользу южан. Такое представление, знакомое нам по книге и фильму «Унесенные ветром», процветало в США в течение нескольких десятилетий. Хотя этот миф совершенно игнорировал такой основополагающий элемент южного образа жизни, как рабство.

Север и Юг действительно были двумя разными мирами внутри одной страны?

И да, и нет. Их культура и экономика расходились все дальше и дальше, хотя были взаимосвязаны между собой. На Севере бурно развивалась промышленность, поэтому он становился все более буржуазным. Юг продолжал оставаться сельскохозяйственным регионом, где плантаторы вели аристократический образ жизни. Хотя по происхождению они не были настоящими наследственными феодалами — южане лишь подражали европейской родовой знати.

Однако вплоть до начала Гражданской войны обе части США представляли собой политически единое тело. И там, и там чтили республиканские традиции, завоеванные в ходе Войны за независимость, правда, постепенно расходились в их понимании. И на Севере, и на Юге сформировалось устойчивое представление о молодой американской демократии, противостоящей старой монархической Европе.

Развал Союза

Насколько законным было решение Южных штатов о выходе из Союза? Ведь отцы-основатели США в свое время были такими же мятежниками и сепаратистами, как и лидеры Юга.

Сейчас вы воспроизводите риторику южан времен Гражданской войны. Лидеры Конфедерации так и говорили: мы повторили то, что сделали в 1776 году 13 британских колоний, провозгласивших США. Но дело в том, что накануне Гражданской войны в Соединенных Штатах доминировали два понимания сущности Союза. Сторонники прав штатов утверждали, что США — это не более чем объединение независимых государств. Поэтому они считали, что каждый штат (по-английски state означает «государство») вправе в любой момент выйти из Союза. Эта идея была очень популярна именно на Юге, хотя и на Севере у нее хватало приверженцев. Например, во время англо-американской войны 1812-1814 годов выходом из США федеральному правительству угрожали штаты Новой Англии.

Фото: General Photographic Agency / Getty Images Авраам Линкольн выступает на второй инаугурации в 1865 году.

Противоположная концепция была впервые сформулирована Дэниелом Уэбстером. Он говорил, что Соединенные Штаты Америки — это не объединение отдельных государств, а «отныне и навеки свободный, единый и неделимый» союз народа и правительства. Опираясь на эту идею, Авраам Линкольн в 1861 году отказался признавать сецессию (то есть отделение) Южных штатов, объявивших о создании Конфедеративных штатов Америки (КША).

А что об этом говорилось в конституции США?

В конституции об этом ничего не говорилось. В ней не было ни запрета, ни разрешения отдельным штатам выходить из Союза. Поэтому антагонистичные взгляды на природу американского государства на протяжении 1840-1850 годов сталкивались между собой сначала в речах ораторов и политиков, а потом уже и на полях сражений. Потребовалось четыре года кровопролитной Гражданской войны, чтобы разрешить этот теоретический спор.

Как вы считаете, кто ее спровоцировал?

Войну спровоцировала сецессия Юга. После избрания Линкольна в ноябре 1860 года президентом страны, южные штаты один за другим объявляли о выходе из США. Уходящий президент Бьюкенен ничего на этот счет не предпринимал, а Линкольн после инаугурации в марте 1861 года попытался договориться с южанами. Когда они категорически отказались отменить сецессию и сохранить Союз, выбор у него был невелик: либо председательствовать при развале страны, либо бороться за ее единство. Обстреляв форт Самтер, который федеральное правительство отказалось сдавать Конфедерации, южане помогли ему разрешить эту дилемму.

Фото: David Knox / Getty Images К осаде Питерсберга северяне привезли на специальной железнодорожной платформе 13-дюймовую мортиру «Диктатор»

Хотя, конечно, конфликт вызревал постепенно. С момента образования США до Гражданской войны президентами страны в основном были представители Юга. Но в 1850-е годы баланс сил изменился — Север вырвался вперед в своем развитии, и его политическое влияние тоже ощутимо росло. Южан это раздражало, а северяне были обеспокоены тем, что после войны с Мексикой и поглощения Техаса Юг прирос огромными территориями. Вооруженный конфликт в Канзасе 1854-1854 годов и вылазки радикальных аболиционистов вроде рейда Джона Брауна лишь способствовали взаимному недоверию и отчуждению. Последней каплей для южан стало избрание президентом Линкольна.

Почему индейцы поддержали Юг?

На самом деле среди индейцев произошел раскол. Делавары полностью встали на сторону Севера и сражались в рядах федеральных войск, у чероки была своя маленькая гражданская война. Но часть индейцев действительно поддержали южан. Понятно, что все они в любом случае опасались белых, и поэтому стремились примкнуть к потенциальным победителям. Но это была не их война.

Рабство не бутерброд

Для Севера это была война прежде всего за сохранение единства страны или за ликвидацию рабства?

Формально война началась за сохранение Союза, а не за отмену рабства. Многие осознавали рабство как серьезную проблему для будущего страны, поэтому для части северян это тоже был принципиальный вопрос. Однако не все на Севере в 1861 году были готовы воевать только ради его отмены. Лишь по мере ожесточения Гражданской войны произошла радикализация и настроений в обществе, и политики президента Линкольна. Поэтому в сентябре 1862 году он выпустил «Прокламацию об освобождении рабов».

Да, но она распространялась только на мятежные Южные штаты. Некоторые потом обвиняли Линкольна, что «Прокламация» была пропагандистской и решала задачу дестабилизации Юга. Линкольн всегда был идейным противником рабства и сторонником расового равноправия?

Линкольн прежде всего был политиком, вынужденным учитывать настроения в обществе. Он понимал, что радикальные лозунги могут оттолкнуть от него потенциальных избирателей. Конечно, поначалу непримиримым аболиционистом Линкольн не был, а когда ему приходилось говорить о рабстве, он старался отвечать уклончиво, в духе «Крым не бутерброд». Но когда во время Гражданской войны отпала необходимость оглядываться на избирателей Юга, он смог действовать более решительно.

Кадр: фильм «Линкольн» Актер Томми Ли Джонс в роли Тадеуша Стивенса в фильме "Линкольн" (2012)

Война заставила значительную часть американского общества пересмотреть свои взгляды на рабство. Если в 1861 году радикальные республиканцы вроде Тадеуша Стивенса были маргиналами, то к 1865 году они уже обладали серьезным влиянием, чтобы продавить через Конгресс конституционные поправки о запрете подневольного труда. Кстати, американские газеты новость об отмене крепостного права в России опубликовали 12 апреля 1861 года, в тот день, когда произошел обстрел форта Самтер и началась Гражданская война в США.

Известие из России как-то повлияло на американцев?

Аболиционисты максимально использовали это в своей пропаганде. В дискуссиях о необходимости ликвидации рабства они приводили в пример нашу страну, с которой американцы часто себя сравнивали именно потому, что рабство и крепостное право считали близкими институтами. Потом и сам президент Линкольн обращался к российскому опыту и лично просил дипломатов, вернувшихся из Петербурга, прочитать публичные лекции об отмене крепостного права в России. Это был один из редких случаев, когда мы в чем-то опережали американцев, а они нас догоняли. Пожалуй, следующий подобный эпизод случится лишь сто лет спустя, когда мы первыми вышли в космос (хотя и после революции в России некоторые культурные эксперименты привлекали внимание американцев).

Объясните, пожалуйста, очевидное противоречие, когда в семье командующего армии Севера генерала Улисса Гранта были рабовладельцы, а противостоящий ему генерал Роберт Ли был идейным противником рабства?

Да, немало рабовладельцев было и среди северян. Более того, на стороне Севера осталось три рабовладельческих штата: Делавэр, Кентукки и Мэриленд (и два штата — Виргиния и Миссури — разделились по этому вопросу). Я уже говорил, что первоначально для значительной части северян вопрос о единстве страны был важнее, чем отношение к рабству. Среди южан воевали и принципиальные противники рабства. Но это не отменяет того факта, что Конфедерация была рабовладельческим государством.

Если в конституции США рабство не упоминается (отцы-основатели считали, что со временем оно само отомрет), то в конституции Конфедерации оно было вписано как неотъемлемая часть государственного устройства. Те, кто сражались на стороне Юга, могли руководствоваться любыми мотивами: защитой родной земли, сохранением своего образа жизни или ненавистью к янки. Но объективно они все воевали за рабовладение, как бы лично к нему ни относились.

Англичанка интригует

Правда ли, что Англия и Франция негласно поддерживали южан и даже собирались официально признать Конфедерацию? И что затем они планировали создать коалицию против США, куда хотели пригласить и Россию, которая отказалась и поддержала Север?

Да, все было именно так. Франция и Британия признали Юг воюющей стороной, а не мятежной территорией, как настаивали в Вашингтоне. В армии южан было немало британских советников, один из которых очень колоритно показан в известном фильме «Геттисберг». Франция в то время следовала в фарватере политики Великобритании, а у Лондона еще со времен Войны за независимость были традиционно напряженные отношения с Вашингтоном.

Почему?

Лондон всегда и везде стремился сохранять баланс сил в своих интересах. Если какая-то другая страна усиливала свое влияние, то англичане стремились ее сдерживать, создавая ей противовес. На протяжении всего XIX века Великобритания сдерживала сначала Наполеона, потом Россию, а затем и Германию. Но в Северной Америке такая политика неизменно терпела крах, поскольку Канада и Мексика всегда были явно слабее США. Одно время англичане надеялись на Техас, который девять лет был независимым государством. Но не получилось — в 1845 году Техас вошел в состав Соединенных Штатов.

Фото: Paul Vathis / AP Реконструкция Битвы при Геттисберге, самого кровавого сражения Гражданской войны в США (1965 год).

Поэтому раскол США на два государства Лондону был выгоден. Великобритания и Франция предложили Петербургу вместе поучаствовать в мирных переговорах. Но Россия резко отказалась и недвусмысленно поддержала легитимное правительство США. Наша страна была единственной из европейских держав, которая во время Гражданской войны в США не заигрывала с сепаратистами Юга.

Как сами американцы отреагировали на позицию России?

Для многих это было удивительно, особенно для южан, смотревших на Россию как на близкий и понятный мир: консервативную, сельскую страну со схожей системой хозяйствования. Но в тогдашней России, где разворачивались Великие реформы Александра II, повестка дня во многом совпадала с задачами американского Севера — отказ от подневольного труда, радикальные реформы и форсированное развитие промышленности. К тому же в Петербурге помнили, что в недавней Крымской войне Британия и Франция были врагами России, а США, наоборот, ей симпатизировали.

Русский флот в Нью-Йорке

Как на все эти события повлияло Польское восстание 1863 года против России? Я читал, что благодаря позиции США была сорвана международная конференция по Польше и военное вмешательство Англии и Франции в этот конфликт.

Я думаю, что это некоторое преувеличение — в то время влияние США в мире было не настолько значимым, чтобы мнение Вашингтона могло предотвратить англо-французскую коалицию по польскому вопросу. Но угроза войны России с Британией и Францией в 1863 году из-за польского восстания была вполне реальной. У нас всерьез опасались повторения сценария Крымской войны.

Изображение: Battle of Lynchburg

В это время как в России, так и в Европе с Америкой была очень популярна аналогия польского восстания с Гражданской войной в США. Считалось, что Россия подавляет польских сепаратистов, а США воюют с сепаратистами Южных штатов. И даже англичане, которые одинаково отрицательно смотрели на эти события, считали их явлениями одного порядка.

С какой целью русские эскадры в 1863-1864 годах посетили Нью-Йорк и Сан-Франциско? Эта была демонстрация поддержки США или стремление перевести часть флота поближе к морским коммуникациям Англии, если та начнет войну с Россией из-за Польши?

Это было и то, и другое. Русское Адмиралтейство в разгар польского кризиса стремилось вывести флот из Балтийского моря на оперативный простор, чтобы в случае столкновения с Англией не повторилась ситуация Крымской войны, когда флот оказался запертым на своих базах. Но решение отправить эскадры именно к побережью США было серьезным политическим шагом в поддержку Севера. Оба этих мотива тогда были для всех понятными, но по очевидным причинам политики Севера и американская пресса подчеркивали именно то, что таким стратегическим маневром Россия выражает солидарность США. Это воодушевило американцев и способствовало повышению их морального духа в ходе переломного этапа Гражданской войны.

Вообще, это один из моих любимых сюжетов в российско-американских отношениях. В зависимости от их состояния в США потом неоднократно менялась его трактовка. Политики и публицисты, пропагандирующие сближение с Россией или Советским Союзом, указывали на дружественный характер визита русского флота в 1863 году. На что их оппоненты возражали, что таким образом Россия всего лишь решала собственные военно-стратегические задачи. И такие циклы переоценок этого события в США повторялись десятилетиями.

Реконструкция и примирение

Понятно, почему почти 200 тысяч темнокожих воевали в армии Севера. Но за что около 100 тысяч афроамериканцев сражались в войсках южан?

Это миф: в армии Юга вплоть до последнего месяца войны не было черных солдат. Афроамериканцы могли быть слугами белых офицеров, санитарами в госпиталях, но на передовую их не пускали. Чтобы доверить черным оружие, в марте 1865 года потребовалось специальное решение Конгресса Конфедеративных Штатов Америки. За три недели до капитуляции генерала Ли при Аппоматтоксе в окрестностях Ричмонда, столицы южан, из темнокожих успели сформировать несколько подразделений. Но никаких ста тысяч человек там не было, а те афроамериканцы, которых призвали, даже толком повоевать не успели.

Миф о черных, сражавшихся за Конфедерацию, периодически распространяют современные апологеты Юга. С его помощью пытаются доказать, что в Конфедерации не было расизма, а это, конечно, неправда. Когда несколько лет назад упоминание об участии афроамериканцев в войне на стороне Юга попало в учебник истории штата Виргинии, серьезные историки возмутились, был большой скандал.

Почему после окончания войны победители не стали преследовать лидеров сепаратистского Юга, а объявили о его Реконструкции?

Это, наверное, выглядит удивительным на фоне нашей Гражданской войны, где победители стремились максимально истребить побежденных.

Не только. Когда на Украине наступит мир, вы можете себе представить восстановление Донбасса (кстати, флаг «Новороссии» очень похож на знамя Конфедерации) по образцу американского Юга?

Я очень хотел бы на это надеяться, но сейчас такой сценарий мне представляется маловероятным. Увы, после длительного и ожесточенного кровопролития бывшим противникам очень трудно ужиться вместе. Но по окончании Гражданской войны в США федеральные власти приняли мудрое решение не преследовать южан. Хотя в годы Реконструкции Север фактически полностью управлял Югом, расстреливать, вешать и сажать в тюрьмы бывших конфедератов у северян не было ни желания, ни оснований — и так сотни тысяч людей погибли во время войны. В мае 1865 года преемник убитого Линкольна, президент Эндрю Джонсон, выпустил прокламацию об амнистии и прощении рядовых сторонников Конфедерации. Конгресс ограничился принятием поправки в конституцию, закрывающей активным деятелям Юга дорогу в политику и во власть.

Что-то вроде люстрации?

Да, хотя это слово тогда еще не использовали. Но иным образом лидеров Юга не преследовали. Тот же генерал Ли спокойно доживал свои годы в должности президента Вашингтон-колледжа.

То есть в США Гражданская война закончилась примирением?

Да, и такая трактовка доминировала на протяжении многих десятилетий. Но теперь мы наблюдаем попытки пересмотреть ее результаты. Сейчас усилиями афроамериканских активистов и сочувствующей им леволиберальной общественности на первый план постепенно выходит другая версия истории. Она гласит, что белые Севера и белые Юга договорились за счет черных. Это обосновывается тем, что после Реконструкции на Юге почти на сто лет сохранялась сегрегация афроамериканцев. Подобная динамика восприятия прошлого отчасти объяснима — наш взгляд на любые исторические события во многом определяется сегодняшней повесткой дня. Вполне возможно, через полвека появится совершенно иное толкование Гражданской войны.

«Адский перекресток» Америки

Говорят, что Гражданская война стала катастрофой и «адским перекрестком нашего бытия», сформировавшим нынешний американский характер. Это событие действительно можно считать краеугольным камнем современной американской идентичности?

Да, конечно. Американцы и по сей день воспринимают Гражданскую войну как главное событие истории своей страны. Она расколола нацию и заставила ее себя переосмыслить. И как мы видим, ее последствия ощущаются до сих пор.

До недавнего времени США казались успешным примером мирного сосуществования двух типов идентичности. И в России некоторые, рассуждая о проблемах осмысления нашей Гражданской войны, указывали на американский опыт: смотрите, в Северных штатах стоят памятники генералу Гранту, а в Южных — генералу Ли, и все довольны, и у всех была своя правда. Но мы теперь видим, что происходит с памятниками генералу Ли и другим конфедератам. Неужели эта конструкция памяти в США потерпела крах и сейчас приходится говорить о начале переформатирования самих основ американской нации?

Да, я тоже до последних событий часто любил рассказывать про американский пример как способ мирного сосуществования двух вариантов памяти о Гражданской войне. Я не могу сказать, что такая трактовка американской истории сейчас терпит крах, но она точно испытывает серьезный кризис. Почему — это тема для отдельного разговора.

Изображение: Battle of Lynchburg

Если говорить кратко, то я полагаю, что американская политика идентичности сегодня вошла в фазу острого конфликта. Тому способствовало избрание президентом Барака Обамы и вслед за ним Дональда Трампа, что спровоцировало негативную реакцию сначала одной части общества, а потом и противоположной. Подобная социальная поляризация привела к радикализации методов политической борьбы и к уличным столкновениям. Это еще хорошо, что такое взаимное ожесточение выплескивается прежде всего на памятники, а не на людей.

В США сейчас действительно происходит переоценка итогов Гражданской войны, которую теперь все чаще рассматривают с точки зрения угнетенных афроамериканцев и их борьбы за свою свободу. В любом случае массовый снос памятников свидетельствует о том, что в стране совершается некая революция. И мне очень интересно, как последние события воспринимают сами американцы.