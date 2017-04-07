Рекламу мобильной игры запретили из-за сексуальных пышных женщин в бикини

Британское агентство по рекламным стандартам Advertising Standards Authority (ASA) запретило к показу проморолик мобильной игры компании Machine Zone под названием Mobile Strike за отношение к моделям plus-size, как к сексуальному объекту. Об этом сообщает портал Eurogamer.

Сотрудники агентства посчитали рекламное видео, на котором одетые в купальники модели Оливия Дженсен (Olivia Jensen), Табрия Мэйджорс (Tabria Majors) и Дана Паттерсон (Dana Patterson) играют в мобильное приложение, оскорбительным. По их словам, изображение женщин в бикини не имеет ничего общего с видеоигрой с военной тематикой.

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В ответ представители Machine Zone отметили, что если бы в рекламе приложения участвовали стройные модели, то она бы не задела ничьих чувств. Они подчеркнули, что таким образом хотели указать на разнообразие своей аудитории. Несмотря на приведенные аргументы, ASA запретило рекламу и посоветовало компании воздержаться от объективации женщин.

В феврале в рекламе Mobile Strike снялся Арнольд Шварценеггер. В ней актер в роли военного стратега с самым серьезным видом наблюдал за миниатюрным полем боя, держа в руках смартфон.