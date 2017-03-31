Жителей израильского города оградили от Смурфетты из-за угрозы возбуждения

Власти израильского города Бней-Брака убрали анимационного персонажа детского мультфильма «Смурфики: Затерянная деревня» Смурфетту с рекламных киноплакатов из-за боязни возбудить жителей города. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается в материале издания, в Бней-Браке принято постановление, запрещающее помещать на баннеры и плакаты изображение женщин, которые могут «возбудить чувства жителей города». Представители компании Mirka'im-Hutzot Zahav, занимающейся продвижением «Смурфиков», заявили, что вынуждены скрыть Смурфетту из рекламных материалов, чтобы избежать нарушения местного законодательства.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда женских персонажей кинофильмов убирают с рекламных плакатов в Бней-Браке. Эта участь постигла и героиню «Голодных игр» Китнисс Эвердин, вырезанную с баннеров всех четырех фильмов франшизы, и фею Динь-Динь из классического диснеевского мультфильма «Питер Пэн».

Журналисты The Independent также добавили, что в 2016 году во время президентской гонки в США в городе были запрещены изображения кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Смурфетта — самый популярный женский персонаж мультсериалов, фильмов и комиксов «Смурфы». Появившаяся в 1966 году девочка-смурф была создана главным антагонистом франшизы, волшебником Гаргамелем, чтобы она всячески досаждала и причиняла вред синим человечкам.