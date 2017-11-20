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В сети разозлились из-за неопрятной женщины-«ошибки» в сексистской рекламе

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Видео: mirror.co.uk

Пользователи сети обнаружили рекламный ролик 1948 года, в котором объясняется, что девушка должна выглядеть опрятно, чтобы «радовать глаз» молодых людей. На это обратило внимание издание The Mirror.

В рекламе восхваляется облик смеющихся девушек. Девушку, судя по всему, увлекшуюся чтением книги и использовавшую карандаш в качестве заколки для волос, закадровый голос называет «ошибкой».

Молодой человек, готовящийся к экзамену, при виде неопрятной студентки морщится и уходит в противоположном направлении. Вернуться его заставляет преображение девушки: в следующем кадре она улыбается и демонстрирует аккуратно заправленную в юбку блузку, показывает носки и уже закрытую книгу.

В сети рекламу признали «ужасающе сексистской» попыткой удержать женщин в статусе домохозяек.

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