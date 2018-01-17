Рекламу двадцатилетней давности признали лучшим роликом о будущем

В сети обратили внимание на рекламу ирландского пива Murphy Irish Stout, снятую японским режиссером Хироюки Китакубо (Hiroyuki Kitakubo) в 1997 году. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте timsoret, где за сутки собрал более 132 тысяч просмотров, девять тысяч лайков и четыре тысячи репостов.

На видео, действие которого происходит в выдуманной киберпанк-вселенной, одетые в кимоно самураи с катанами, перепрыгивая машины, в неизвестном направлении несутся через мрачный город будущего под напряженную музыку. Целью воинов оказывается ирландский бар, где они, распугав посетителей, заказывают себе стаут, залпом выпивают его и уходят.

Сразу после них пиво пытается заказать неторопливый горожанин. Однако дверь захлопывается прямо перед его носом, а заведение закрывается — спешка самураев была обусловлена скорым закрытием бара. «Это самая удивительная реклама, что я видел в своей жизни», — восхитился один из зрителей.

«Киберпанк и пиво. Что может быть лучше?» — поинтересовался другой.

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