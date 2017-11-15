Безумная бурятская реклама заставила соцсети влюбиться в пафосные унты

В сети обратили внимание на рекламу дизайнерских унтов бурятской компании «Дулаан». Ролик был опубликован в среду, 15 ноября, в Instagram-аккаунте dulaan.unty.

На видео главный герой под аккомпанемент культовой композиции Smoke On The Water хвастается новой обувью перед товарищами, выполняя различные трюки. На глазах у восторженной толпы молодой человек филигранно забрасывает в рот сигарету и залпом выпивает бутылку воды. «Унты купил, совсем пафосный стал», — отмечает один из очевидцев. В конце рекламы герой закидывает ногу на чужую машину и, разговаривая по телефону, советует покупать унты, чем шокирует пассажиров автомобиля.

В комментариях под роликом зрители восхитились пафосным героем, отметив, что «первая нормальная бурятская реклама» заставила их влюбиться в унты. «Бомба! Прям даже захотел сестре подарить», — признался один из них.

Видео вышло и за пределы Instagram. Так, пользователи Twitter окрестили рекламу безумной и решили, что бурятские унты по всем параметрам превосходят iPhone X.