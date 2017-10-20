Реклама с фотографией Брежнева нанесла моральный вред его внуку

Андрей Брежнев, внук генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, обратился новосибирский суд с просьбой взыскать с ООО «Тайм Презентс» необоснованное обогащение за размещение фотографии деда в рекламе. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска, передает ТАСС.

Сумма иска не называется. Известно также, что Андрей Брежнев просит выплатить ему денежную компенсацию за причиненный моральный вред.

Коммерсанты разместили на фасаде местного ЦУМа рекламный баннер, содержащий изображение ручки «Паркер» и фото генсека. «Экономика должна быть экономной», — говорилось в подписи к изображению. Эту фразу генсек произнес в в 1981 году на XXVI съезде КПСС.

Предварительное слушание по делу назначено на 13 ноября.

Брежнев — советский государственный и политический деятель, Маршал Советского Союза, Герой Социалистического Труда (1961), четырежды Герой Советского Союза. С 1966 по 1982 год — генеральный секретарь ЦК КПСС. Эпоху его управления страной принято называть застоем.