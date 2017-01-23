Журналист возмутился продажей «Кремлевского» масла на Украине

Украинский журналист Денис Казанский возмутился продажей сливочного масла под названием «Кремлевское». Об этом он написал в своем микроблоге Twitter в понедельник, 23 января.

«Вот такое масло делают в Хмельницком (областной центр на западе Украины — прим. «Ленты.ру»). Странный маркетинговый ход. Для меня такая картинка — стимул не покупать», — подписал журналист фотографию пачки масла.

В июле 2016-го предприятие пищевой промышленности в Ивано-Франковской области переименовало торговую марку колбасы «Московская» в «Бандеровскую».

Материалы по теме «Украина останется русофобской» Олег Царев — о киевских политиках и самопровозглашенных республиках Донбасса

Центральные и местные власти Украины в законодательном порядке также запрещают использовать в названиях продуктов, услуг, улиц и населенных пунктов слова, связанные с СССР или Россией. Так, в июне 2016-го в Тернополе, городе на западе страны, по просьбе националистических общественных организаций запретили рекламу со словами «Россия» и «Москва».

В апреле того же года аналогичное решение принял городской совет Черновцов. Там также запретили использование вывесок на предприятиях, учреждениях, рекламных площадках со словом «Россия».