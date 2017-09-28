Гигантское инопланетное вымя вылетело на лужайку и напоило детей молоком

Пользователи соцсетей из Японии обратили внимание на неординарную рекламу детского молока. По сюжету дети с пустыми стаканами выбегают на лужайку. В этом время над ними нависает летающая тарелка, окрашенная в цвета коровы, которая выкидывает огромное вымя и наполняет стаканы свежим молоком. По версии The Sun, ролик может претендовать на звание самой странной рекламы за всю историю.

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В мае 2016 года ажиотаж в сети произвела реклама стирального порошка из Китая. По сюжету к молодой китаянке, загружающей в стиральную машину грязное белье, подходит чернокожий мужчина в перепачканной белой футболке. Недолго думая, девушка засовывает ему в рот моющее средство и отправляет в машинку. После стирки из машинки появляется китаец в белоснежной футболке, чему девушка очень рада. Пользователи соцсетей назвали рекламу расисткой, после чего производителю порошка пришлось извиниться.