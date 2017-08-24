Реклама Kit Kat от кашля насторожила пользователей сети

Компания Nestle презентовала Kit Kat, который содержит порошок от кашля. Шоколад изготовлен для японского рынка, реклама продукта появилась в Twitter-аккаунте Kit Kat Japan.

Как сообщает Nestle, лечебный порошок, замешанный в белый шоколад, должен придать этому Kit Kat «свежий и бодрящий аромат». Пользователей сети удивило новшество компании. Они отметили и агрессивную манеру известного в Японии комментатора Ясутаро Мацуки, который рекламирует шоколад. «Это безумие...» — охарактеризовала рекламу пользователь под ником @Gastro_Celtic.

Впрочем, многие замечают, что необычный на первый взгляд продукт может будет востребован в период холодов, на что, вероятно, и рассчитывает производитель. Компанию похвалили за чувство юмора. «Ребята, вы — рок. Я огромный ваш фанат», — написал пользователь Ricky Burnett в Twitter.