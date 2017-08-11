IKEA нашептала рекламу ради мурашек клиентов

Видео: IKEA USA / YouTube

Мебельная компания IKEA выпустила рекламные ролики, вызывающие у зрителя приятное покалывание в затылке и мурашки, бегущие от спины и шеи к конечностям. На это обратило внимание издание The Verge.

Серия роликов стала частью рекламной кампании «Странная IKEA». Кадры сопровождаются женским голосом, который шепотом описывает преимущества мебели. Кроме этого, в роликах отчетливо слышны звуки, возникающие при поглаживании руками постельного белья и деревянных поверхностей.

Подобные ролики носят название ASMR. Это популярный жанр среди блогеров. Авторы подобных видео стремятся вызывать у зрителя автономную сенсорную меридиональную реакцию (АСМР) — приятные ощущения, покалывание и мурашки. В роликах часто присутствует шепот, а также различные звуки, которые производятся с помощью подручных средств.