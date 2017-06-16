IKEA предложила приготовить еду на бумаге с инструкциями

Компания IKEA выпустила набор рецептов, в котором предлагается готовить блюда с помощью напечатанной на бумаге инструкции. На это обратило внимание издание Boredpanda.

Канадский филиал компании представил книгу, состоящую из нарисованных ингредиентов. Она сделана из пергамента, который используется в кулинарии, а изображения еды нанесены безопасной пищевой краской.

Судя по рекламному ролику, для приготовления блюда достаточно разложить ингредиенты на бумаге, согласно инструкции, а затем завернуть все в конверт и отправить в духовку. Необычные «книги рецептов» были представлены во время мероприятия в Канаде, но о дальнейшей их продаже в магазинах пока не сообщается.