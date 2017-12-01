Посмеявшийся над смертью Задорнова блогер переключился на «Азино три топора»

Видео: Юрий Хованский / YouTube

Известный блогер Юрий Хованский выпустил дисс на рекламу онлайн-казино «Азино три топора», лицом которой стал популярный российский рэпер Витя АК-47. Пародийный ролик был опубликован в пятницу, 1 декабря, на его YouTube-канале.

На видео, набравшее за несколько часов более 250 тысяч просмотров, Хованский сидит за ноутбуком и пытается посмотреть сериал, рассказывая о том, что устал от вездесущей рекламы онлайн-казино. «Все говорят: "АК, а как поднять бабла?" Куда нажать, чтобы закрылась вся эта *** [непотребщина]? Люблю "Игру престолов", но не люблю АК. Готов на что угодно, лишь бы началась "Игра"», — признается блогер, в шутку поднося пистолет к виску.

Роль надоедливого Вити АК-47 исполнил коллега Хованского — кулинарный блогер, известный под псевдонимом Друже Обломов.

«Азино три топора» — клип рэпера Вити АК-47, записанный в рамках рекламной кампании одноименного онлайн-казино. Ролик появляется перед и во время просмотра множества фильмов и сериалов, что раздражает многих любителей посмотреть кино дома.

В начале ноября в сети обратили внимание на пост Хованского, в котором блогер раскритиковал сатирика Михаила Задорнова и посмеялся над его смертью. Пользователей Twitter возмутила публикация. Они принялись писать негативные комментарии, оскорблять блогера и даже желать ему мучительной кончины от цирроза печени.