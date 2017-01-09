В «Одноклассниках» почтили память «героя Новороссии» блогера Юрия Хованского

Пользователи «Одноклассников» поверили в фейковое сообщение о насильственной смерти «ополченца Новороссии», якобы убитого двумя террористами. Об этом в Facebook рассказал юзер с ником Victor Vella.

Он опубликовал скриншот сообщения из «Одноклассников», в котором утверждается, что в конце 2016 года «укрофашистские террористы» Мирон Окси Федоров и Алексей Шум Иванов зверски убили героя Новороссии Юрия Пса Хованского. «Террористы заставили Юрия копать себе могилу, при этом просить прощения у Петра Порошенко через видеообращение. Юрий не сдавался перед укронацистами и из-за этого был жестоко убит из автоматов», — говорится в сообщении.

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Пост, судя по всему, является шуткой, построенной на конфликте между петербургским блогером Юрием Хованским и рэпером Иваном Алексеевым, известным под творческим псевдонимом Noize MC, а кадры «расстрела» взяты из пародийного клипа блогера «Прости меня, Оксимирон».

Несмотря на это, пользователи «Одноклассников» принялись всячески восхвалять «героя» и оскорблять «террористов». «Вечная память герою. Сдохните, твари фашистские», — заявили они.