Ургант и Витя АК-47 предложили «похватать на ротан» в стиле «Азино три топора»

Команда «Вечернего Урганта» сняла пародию на рекламный ролик «Азино три топора» с зоозащитным уклоном. Ролик был опубликован на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант».

Ведущий шоу Иван Ургант и рэпер Витя АК-47 перечислили основные способы кормления неперелетных птиц. В частности, самыми простыми кормушками, с помощью которых пернатые могут «похватать на ротан», оказались поллитровая пластиковая бутылка или пакет из-под молока с вырезанным отверстием, Ургант же признался в предпочтении «кормушек на века» и посетовал на невозможность купить в аптеках пипетки.

«Азино три топора» — клип рэпера Вити АК-47, записанный в рамках рекламной кампании одноименного онлайн-казино. Ролик появляется перед и во время просмотра множества фильмов и сериалов, что раздражает многих любителей посмотреть кино дома.

