Ургант в образе принцессы спел про «вкус мочи» членов олимпийской сборной России

Видео: Вечерний Ургант / YouTube

Российский телеведущий и актер Иван Ургант в очередном выпуске программы «Вечерний Ургант» на Первом канале предстал в образе принцессы из диснеевского мультфильма «Холодное сердце». Ролик был опубликован на YouTube-канале передачи.

На видео Ургант в парике и платье играет на рояле и под аккомпанемент песни Do You Want to Build a Snowman? поет о наступающем Новом годе. В частности, ведущий упоминает рост биткоина, «пиротехнику» северокорейского лидера Ким Чен Ына, президентские выборы в 2018 году, а также допинговый скандал со спортсменами олимпийской сборной России. «"Мы чистые спортсмены" — об этом вам в пробирку мы прокричим. Что от физической нагрузки слегка меняется у русских вкус мочи», — с иронией отмечает ведущий.