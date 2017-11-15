«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про женскую парковку

В сети обратили внимание на пост в Twitter «Вечернего Урганта», администраторы которого пошутили над стереотипом о неумении женщин парковать автомобиль.

«Мы размещаем схему парковок для мужчин и отдельно для женщин», — написали они, опубликовав картинку с ровными и кривыми парковочными местами.

Судя по комментариям под постом, шутка не понравилась подписчицам «Вечернего Урганта», которые обвинили команду передачи в сексизме и стали требовать увольнения администрации Twitter-аккаунта. «Удалите и увольте человека, который енто придумал», — потребовала одна из них (орфография автора сохранена - прим. «Ленты.ру»).

«Девушки могут парковаться и получше мужчин. Что за сексизм?» — поинтересовалась другая.

Некоторые пользователи принялись оскорблять администраторов аккаунта и критиковать их за эксплуатацию гендерных стереотипов. «Пошли в жопу, это дискриминация и гендерные стереотипы. Вымри тот, кто это придумал», — пишет один из них.

Тем не менее, в Twitter нашлись и те, кому публикация пришлась по вкусу. Они похвалили администрацию аккаунта и принялись подкалывать недовольных противников гендерного неравенства.