В сети разозлились из-за предложения Uber отпустить женщин с кухни

Пользователи сети ополчились на приложение Uber после того, как компания в честь Дня благодарения жен призвала позволить женщинам провести праздник вне кухни. Об этом сообщает BBC News.

«Дорогие мужья, напоминаем, что сегодня День благодарения жен» — говорилось в сообщении сервиса Uber по доставке еды в индийском Бангалоре. Компания массово разослала предложение «позволить своим женщинам провести день вне кухни».

Пользователи сети сочли рассылку крайне сексистской и принялись упрекать компанию.

Представители сервиса извинились за сообщение, поддерживающее гендерные стереотипы в индийском обществе, и исправили посты в соцсетях, а главный бренд-менеджер Uber назвала подобные тексты «совершенно неприемлемыми».

В этом году компания уже оказывалась в центре гендерного скандала. Более 20 сотрудников, в том числе представители руководства, были уволены по итогам дела о сексуальных домогательствах. Расследование началось по следам публикации в блоге пострадавшей сотрудницы Сьюзан Фаулер, рассказавшей о царящем в компании сексизме и обвинившей менеджмент Uber в игнорировании жалоб женщин на харрасмент.

День благодарения, или чествования жен, отмечается в третье воскресенье сентября. История празднования не до конца ясна, но многие полагают, что он учрежден для тех женщин, которые состоят в браке, но не имеют детей и возможности получать подарки в традиционный День матери.