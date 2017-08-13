Uber обвинили в сокрытии сексуальных домогательств

Глава спецподразделения службы столичной полиции Великобритании обвинил Uber в том, что скрывает преступления сексуального и другого характера, совершенные водителями такси в отношении пассажиров. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Инспектор Нил Биллани (Neil Billany) в своем письме газете выразил беспокойство по поводу того, что компания, вероятно, выбирает, о каких преступлениях следует докладывать полиции. По его словам, Uber пытается защитить репутацию, сообщая лишь о небольших правонарушениях. Издание отмечает, что у инспектора есть сведения о случаях насильственных действий сексуального характера, нарушениях общественного порядка и других преступлениях.

Uber — американская международная компания из Сан-Франциско, создавшая в 2009 году одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Услуги доступны в более чем 76 странах и 596 городах мира.