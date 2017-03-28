Противники сексизма ополчились на Daily Mail из-за «ножек» женщин-политиков

Британская газета Daily Mail опубликовала на первой странице фотографию первого министра Шотландии Николы Старджен (Nicola Sturgeon) и британского премьер-министра Терезы Мэй с акцентом на их ноги, чем разозлила пользователей сети. Об этом сообщает Mashable.

К фото, на котором политики позируют в юбках, журналисты добавили заголовок Forget about Brexit, who won Legs-it («Забудьте про Brexit, ножки победили»). Таким образом газета решила намекнуть на то, что женщины-политики в дискуссиях о выходе Великобритании из Евросоюза используют не только ум, но и внешность.

— Dolly H Alderton (@dollyalderton) 27 марта 2017, 21:28

В самой газете также напечатана колонка журналистки Сары Вайн (Sarah Vine) под названием «Лучшее оружие их команды? Эти ножки!». Автор статьи рассуждает о том, что Старджен и Мэй намеренно демонстрируют ноги, поскольку знают, что этот прием можно использовать для убеждения.

В Twitter обложка и колонка Daily Mail подверглись жесткой критике. Пока одни просто недоумевали от неприкрытого сексизма, другие решили использовать газету для того, чтобы продемонстрировать несправедливость современного общества по отношению к женщинам.

«Daily Mail объяснила каждой маленькой девочке: даже если ты становишься премьер-министром, нам интересны исключительно твои ноги», — написала в Twitter пользователь под ником @ZoeKelland.

Некоторые решили пофантазировать на тему того, как бы выглядела обложка газеты, если бы на ней восхваляли ноги мужчин.

Daily Mail пока не прокомментировала реакцию интернет-пользователей.