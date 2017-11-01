Ургант пригласил 23-летнего хипстера-полицейского работать на Первом канале

Иван Ургант в своей вечерней программе продемонстрировал зрителям фотографию прославившегося в сети 23-летнего полицейского из Петербурга. Он удивился тому, что молодой человек вовсе не соответствует образу типичного полицейского, сформированному телевидением. Он не похож ни на Дукалиса, ни на Казанову или Мухомора, у него нет ни сигареты, ни дубинки, ни даже наручников, отметил Ургант. «Артем, если вдруг вас уволят, приходите к нам — у нас есть "Вечерний патруль"», — завил ведущий.

Отрывок из «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube-канале программы.

Судя по всему, предложение ведущего дошло до молодого полицейского. Он отметил в Instagram, что его зовут вовсе не Артем, а Роман. «Сейчас очень много поступает вопросов о том, как я смотрю на всю эту ситуацию? Отвечу кратко — с позитивом», — заключил он.

В конце октября подписчицы молодого полицейского сообщили об удалении аккаунта Романа из социальной сети. Однако сам молодой человек подчеркнул, что с его профилем, на который подписано более 65 тысяч человек, все в порядке.



