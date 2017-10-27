Интернет и СМИ
 

23-летний хипстер-полицейский покорил Instagram и принес страдания подписчицам

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Молодой полицейский из Петербурга расстроил подписчиц, удалив аккаунт в Instagram, пишет портал 78.ru. На страницу 23-летнего работника правоохранительных органов было подписано 50 тысяч пользователей, однако его аккаунт внезапно пропал.

Страж порядка регулярно публиковал фотографии в форме и гражданской одежде, в окружении друзей и романтических пейзажей. Подписчики отмечали, что он не совсем не походит на других коллег. У него миловидная внешность, модная прическа и собственный стиль в одежде.

Снимки полицейского сохранились на других ресурсах. Судя по записям на этих сайтах, его зовут Роман.

В какой-то момент аккаунт Романа начал набирать популярность. Он даже высказывался, когда его начали называть блогером.

«У меня всегда вызывает улыбку, когда меня приравнивают к блогеру. Я никогда не преследовал никаких целей в Instagram и вел его исключительно для себя. Судя по росту аудитории, начал понимать, что это нравится и вам, за что и спасибо», — писал молодой человек в середине октября.

Молодой человек извинялся за то, что не успевает отвечать всем на сообщения.

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