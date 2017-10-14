Мужчина попытался покорить интернет волосатыми коленками и потерпел фиаско

Пользователь Reddit опубликовал на портале фото своих волосатых ног, сделанное на пляже. Молодому человеку показалось несправедливым, что подобные снимки, сделанные девушками, пользуются популярностью, а когда их делают мужчины — это кажется странным.

«Когда девушки выкладывают фото вроде этой, им ставят тысячи лайков. Когда это делаю я… все падают в обморок», — написал он.

Для успеха в соцсетях мужчине необходимо побрить ноги, а лучше устроить из этого настоящий перфоманс и разыграть друзей, подсказывают некоторые посетители сайта.

«Надо было побрить ноги, а потом чтобы твоя жена или подруга запостила это, затем подождать, потому что самый прикол в том, когда рассказываешь всем парням, которые писали стыдное, что это был ты», — советует пользователь под ником mynameisethan182.

«А что если это и есть ноги его жены, а он запостил их на Reddit и сделал вид, что это его ноги?» — в шутку распереживались другие.

В комментариях под постом разразилась дискуссия, стоит ли мужчине брить ноги или лучше лазерная эпиляция. В результате ответ на вопрос, почему фото мужских коленок считаются не такими привлекательными, как женские, был найден однозначный ответ: «Просто потому, что ваши ноги не похожи на сосиски. Брейте их. И получайте свои лайки».

Фото: Reddt

Пользователи припомнили флешмоб с сосисками, похожими на женские ноги, и предложили автору публикации брать с них пример.