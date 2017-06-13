Купальник в виде волосатой мужской груди взбесил пользователей сети

В сети активно обсуждают новую коллекцию купальников американской компании Beloved Shirts, которая решила провозгласить модным трендом этого сезона принты с имитацией волосатой мужской груди. Об этом сообщает The Daily Dot.
Одна из обладательниц необычного купальника опубликовала реакцию своих детей на оригинальную вещь. Дети хором ответили ей, что одежда им не понравилась.
В Twitter пользователи раскритиковали компанию и за неуместный принт, и за призыв делиться изображениями «волосатого» купальника в сети. «Я хочу стереть эту картинку из головы», — написала юзер под ником @wonderlessphan.
Другие пользователи отметили, что ни при каких условиях не будут распространять фотографии купальника.
В апреле внимание интернета привлекли джинсы из новой коллекции бренда Nordstrom, декорированные фейковой грязью. Пользователей возмутила цена вещи: грязные джинсы продаются за 425 долларов. В описании к товару говорилось, что он отделан «растресканным, затвердевшим грязевым покрытием».