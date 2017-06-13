Купальник в виде волосатой мужской груди взбесил пользователей сети

В сети активно обсуждают новую коллекцию купальников американской компании Beloved Shirts, которая решила провозгласить модным трендом этого сезона принты с имитацией волосатой мужской груди. Об этом сообщает The Daily Dot.

Tag someone who NEEDS this suit - we dare ya (WTF have we done) 👙 Link in bio A post shared by Beloved Shirts (@belovedshirts) on May 29, 2017 at 2:21pm PDT

Одна из обладательниц необычного купальника опубликовала реакцию своих детей на оригинальную вещь. Дети хором ответили ей, что одежда им не понравилась.

Make 'em say WTF 🌎FREE US shipping 👌🏻Link in bio A post shared by Beloved Shirts (@belovedshirts) on Jun 7, 2017 at 12:37pm PDT

В Twitter пользователи раскритиковали компанию и за неуместный принт, и за призыв делиться изображениями «волосатого» купальника в сети. «Я хочу стереть эту картинку из головы», — написала юзер под ником @wonderlessphan.

Другие пользователи отметили, что ни при каких условиях не будут распространять фотографии купальника.

В апреле внимание интернета привлекли джинсы из новой коллекции бренда Nordstrom, декорированные фейковой грязью. Пользователей возмутила цена вещи: грязные джинсы продаются за 425 долларов. В описании к товару говорилось, что он отделан «растресканным, затвердевшим грязевым покрытием».