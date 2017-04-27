В сети посмеялись над джинсами с фейковой грязью за 400 долларов

В сети обратили внимание на джинсы из новой коллекции бренда Nordstrom, декорированные фейковой грязью. Об этом сообщает USA Today.

Пользователей возмутила цена вещи — грязные джинсы продаются за 425 долларов. В описании к товару говорится, что он отделан «растресканным, затвердевшим грязевым покрытием».

Издание отмечает, что юзеры шокированы, что обычные грязные джинсы продаются по цене неплохого телевизора. Ведущий американского шоу «Грязная работенка», снимающий истории об обычных представителях рабочего класса, вместе с другими комментаторами возмутился новинкой. В Facebook он отметил, что джинсы — даже не модный тренд, а скорее отношение богатых людей к тяжелой работе, при этом достаточно ироничное.

Некоторые отметили, что новый тренд выглядит еще более нелепо, чем мода на рваные джинсы.

Другие поделились «рецептом приготовления» модной одежды: пользователь под ником @ParisiHealthQ посоветовал купить обычные джинсы, отдать их игроку по софтболу, и в итоге получится эффект «высокой моды».

Ранее в апреле в сети посмеялись над сумкой из новой коллекции бренда Balenciaga за 2,5 тысячи долларов, которая очень напомнила синий пакет из IKEA за 99 центов. Многие пользователи отметили что IKEA должна подать в суд на модный бренд, потому что сумки выглядят очень похоже.