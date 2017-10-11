Толстые голые мужчины повторили известные фото обнаженных знаменитостей

Британский фотограф Ричард Гейнор (Richard Gaynor) собрал 11 мужчин с лишним весом, раздел их и повторил известные снимки с полуобнаженными женщинами. Об этом пишет Metro.

Модели Гейнора, в частности, повторили знаменитый снимок Ким Кардашьян на обложке журнала Paper, на котором звезда обнажала ягодицы, спародировали известный снимок беременной Деми Мур, Майли Сайрус на шаровом рыхлителе, а также обложку альбома The Beatles, на которой группа переходит через Эбби-Роуд

Сам фотограф также принял участие в фотосессии.

Фотографии станут основой для настенного календаря, с помощью которого фотограф планирует собрать средства благотворительным фондам, поддерживающим мужчин с раком простаты и тестикул.

Фотограф задумал проект Fat Lads Calendar после того, как на личной странице в Facebook он опубликовал ремейк фото с Деми Мур. Снимок стал вирусным и Гейнор решил собрать дюжину мужчин с неидеальным телом, чтобы сделать «Календарь жирных дружков».

В процессе подготовки Гейнор регулярно рассказывал подписчикам в Facebook о происходящем на съемках. Судя по фото и видео, мужчины проводят время с удовольствием, веселятся и пьют пиво.