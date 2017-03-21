Наценка на педикюр для толстых клиентов разъярила пользователей сети

В сети ополчились на салон красоты Rose Nails в Мемфисе (штат Теннесси, США), администрация которого подняла цены на педикюр для людей, страдающих лишним весом. На это обратило внимание издание The Sun.

Фотографию с вывеской у входа в салон, сообщающей об изменениях в прайсе, опубликовала в Facebook местная жительница Дешания Фергюсон (Deshania Ferguson). В объявлении значилось, что администрация заведения извиняется за введение новых правил, но вынуждена обслуживать толстых людей по завышенной цене.

Полным клиентам предложили платить за услугу 45 долларов, хотя в прайсе значится цена в 25 долларов.

В комментариях к посту пользователи советуют всем держаться подальше от этого салона, поскольку подобная дискриминация недопустима.

«Им нельзя давать ни доллара!» — написала юзер Ариэль Гиблер (Areil Hibler).

Многие не понимают, чем конкретно отличаются полные люди, и почему наценка составляет 20 долларов.

Издание связалось с владельцем салона, но тот опроверг существование самого плаката. Тем не менее, другие юзеры и журналисты успели сделать несколько снимков, которые свидетельствуют о том, что объявление висело на двери Rose Nails.

