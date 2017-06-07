Толстая девочка ответила на травлю фотографией в розовом купальнике

13-летняя Пэрис Харви (Paris Harvey) из Великобритании, которая страдала из-за насмешек сверстников по поводу ее лишнего веса, преодолела страх раздеваться на пляже и выложила в Twitter фото в розовом купальнике. Неожиданно для самой Пэрис, ее пост стал вирусным, девочка получила поддержку со стороны десятков тысяч пользователей.

«Омг. Сегодня я столкнулась со своим самым большим страхом и пошла на пляж в купальнике», — написала девушка под фото.

В ответ пользователи оставили ей сотни слов поддержки: «Только люди с комплексами могут унижать других», «Я так горжусь тобой, детка, люблю тебя и очень понимаю», «Ты отлично смотришься», «Ты красивая!! Ты вдохновила меня настолько, что я собираюсь начать ходить в шортах, которые до этого никогда не надевала».

Твит девочки-подростка привлек внимание известных персон. «Я так горжусь тобой, моя малышка! Ты выглядишь так красиво! Да, королева», — написала американская певица Элли Брук.

Запись Харви получила больше 300 тысяч лайков и свыше 45 тысяч ретвитов. Среди комментаторов находились и те, кто осудил девочку за нежелание бороться с лишним весом, а также пользователи, которые потакают ее ожирению.

The Huffington Post пишет, что Харви страдает от проблем с метаболизмом, кроме того, с детства одна ее нога короче другой, из-за чего ее дразнили ровесники. Дисплазия мешает девочке сбросить вес. На пляж она решилась пойти вместе со своим другом, который также очень застенчив. «Я не претендую на модельную внешность, а лишь хотела показать людям, что не имеет значения, какой у вас размер», — заключила она.