Видео: Вечерний Ургант / YouTube

Материалы по теме Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера

Российский телеведущий и актер Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обсудил со щенком алабая ситуацию в Голливуде. Ролик опубликован на YouTube-канале передачи.

На видео Ургант в рамках специальной рубрики «Ми-ми-ми» представил зрителям Первого завернутого в полотенце щенка и задал «представителю всех домашних животных» вопрос: «Как ты считаешь, для нормализации ситуации в Голливуде нужно ли кастрировать продюсера Харви Вайнштейна?»

В октябре многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре New York Times написала, что он на протяжении трех десятилетий заключил восемь мировых соглашений с женщинами, обвинявшими его в нежелательных физических контактах. Среди актрис, назвавших себя жертвами Вайнштейна, — Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

11 октября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского лидера Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный.