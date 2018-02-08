Витя АК пообещал вернуть россиянам «поднятое бабло»

Рэпер Витя АК-47 записал новый клип в стиле «Азино три топора». Он прорекламировал кешбэк-сервис, который обещает вернуть «обратно бабки». Ролик появился на YouTube.

Как и в «Азино три топора», Витя АК-47 под несложный бит разбрасывает деньги и обнимает полуголых девушек. В комментариях под видео пользователи отмечают, что ждут, «когда его позовут в рекламу прокладок﻿».

«Азино три топора» — клип рэпера Вити АК-47, записанный в рамках рекламной кампании одноименного онлайн-казино. Ролик часто появляется перед и во время просмотра множества фильмов и сериалов на пиратских сайтах. Это раздражало посетителей таких ресурсов, любители посмотреть кино дома изливали свое недовольство в социальные сети, в результате чего реклама превратилась в мем.

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