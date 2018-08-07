Бывшую жену рэпера Гуфа избили

Исполнительница и ювелир Айза Долматова, бывшая жена рэпера Гуфа, заявила об избиении. Об этом она сообщила в Instagram во вторник, 7 августа. Она также выложила видеозапись инцидента.

«Такая странная ситуация сегодня произошла. Из ряда вон выходящая. Совершенно неожиданная и мерзкая. Меня ударил мужчина. Очень агрессивно. Кулаком. И кинул на землю. Пытался еще ударить ногой, но его остановили», — написала она.

Артистка добавила, что она «вступилась за друзей, которые случайно уронили байк индонезийца». Инцидент произошел на Бали.

«Я вообще сидела в машине, пока не осознала, что происходит дурная ситуация и совершенно безумный человек с огромным камнем стоит, пытаясь кинуть его в лобовое стекло. Я выскочила из машины, с деньгами в руках, пытаясь отдать ему за наш проступок, который был спланирован им же, этим индонезийцем, в попытке поиметь денег с туристов. Но ему было мало денег! У них это частая практика», — добавила Долматова.

По ее словам, она и ее друзья говорили с индонезийцем очень тактично, но скоро к нему присоединился другой местный. «Он ударил кулаком в лицо, слава богу, я закрыла его, но попал в лоб, потом ударил меня об машину, а дальше бросил», — рассказала певица.

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