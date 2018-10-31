В избиении Гуфа заподозрили долларового миллиардера

К нападению на рэпера Гуфа (Алексея Долматова) может быть причастен долларовый миллиардер и влиятельный бизнесмен. Об этом заявил адвокат исполнителя Сергей Жорин, передает РЕН ТВ.

По словам адвоката, избиение организовал «очень влиятельный человек, который устроил праздник своему сыну». На вечеринке гости заманили Гуфа в отдельное помещение под видом обсуждения деталей выступления, после чего артиста избили.

«Параллельно с полицией мы проводим свое адвокатское расследование. Мы уже получили информацию о том, кто причастен к нападению на Гуфа. Сейчас проверяем. Если подтвердится - это будет Шок. Поверьте», — написал Жорин в своем Twitter-аккаунте.

Адвокат также пожаловался на бездействие полиции. Он отметил, что Гуф подал заявление в ОВД «Таганское» еще три дня назад, однако никаких следственных мероприятий пока не проводилось. Жорин настаивает на том, чтобы были изъяты записи с камер видеонаблюдения в заведении, иначе их могут уничтожить.

28 октября Гуфа избили в ночном клубе «Бункер» на Таганке. В результате нападения рэпер получил сотрясение мозга и перелом двух ребер. После избиения Долматов обнаружил пропажу крупной суммы денег, которая была у него с собой. Жорин отметил, что это было спланированное преступление.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!