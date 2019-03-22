Шнуров потребовал разогнать Минкульт

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пришел в Госдуму на слушания законопроекта «О культуре» и призвал распустить Министерство культуры России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Музыкант заявил, что ни в одном нормальном государстве нет такого ведомства, поэтому необходимо «всеx разогнать, как матрос Железняк». «Избранники далеки от народа, а я — нет», — высказался артист.

Он назвал слушания шоу и пообещал посмотреть, насколько оно будет качественным. По словам певца, если собрание будет скучным, он на него больше не придет.

26 февраля стало известно, что Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и Эдгард Запашный стали членами общественного совета при комитете Госдумы. Глава комитета Елена Ямпольская назвала их независимо мыслящими людьми, которые смогут предложить «еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре»

Позже фронтмен «Ленинграда» сравнил свое назначение с проявлением старческого маразма.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!