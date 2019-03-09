Шнурова упрекнули в ненависти к женщинам после развода

Пользователи социальных сетей обсудили стихотворение в Instagram-аккаунте лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, с помощью которого он поздравил россиянок с Международным женским днем.

По мнению части аудитории, музыкант высказал общеизвестную истину. В комментариях также поблагодарили Шнурова за смелость рассказать о насилии в адрес мужчин. «Все точно и грамотно написал про русский быт», — заявил lexabasharkin. «Да какой же это мужик, который не может поставить на место женщину?» — удивился mr_hammer27.

О домашнем, так сказать, насилии. Здесь расклад попрежнему таков; Хоть кого спроси, но в сказочной России, Чаще бабы лупят мужиков. Мне надысь пришлось заехать к Кольше, Он избит по пьянке был женой, Потому живут здесь бабы дольше, Что мужик лежит котлетой отбивной. Кольша не похож на джентельмена, Он худой, а в его бабе центнер веса. Отмудохала она его отменно, Как Парис при Трое Ахиллеса. А скорей, как Голиаф Давида. Пропаганду развела потом и хай, На весь двор орет теперь, для вида,- С корешами больше не бухай. И поэтому, хоть пол у баб и слабый, Но не слаб кулак, суровы лица. С праздником поздравь её Бой Бабы, Чтобы не валяться по больницам. Фото опубликовано @shnurovs

Другой части комментаторов рассуждение Шнурова показалось грубым и оскорбительным. «Это не смешно, учитывая, какое количество женщин у нас погибает от семейного насилия», — написала anna_monik1991. «Какой молодец! Как поздравил! (…) 8 Марта пожаловался на горькую судьбинушку слабого мужского пола», — поддержала его natalysolovieva777.

Кроме того, подписчики поинтересовались, не вдохновил ли его на написание стихотворения опыт проживания с бывшими женами. «Видимо, вас по жизни часто жены обижали, раз вы их так часто меняете», — заметила maushka55. «Надеюсь, у вашей жены легкая рука», — поиронизировала angelina.panasitskaya.

8 марта музыкант опубликовал стихотворение, в котором порассуждал о домашнем насилии в России. По мнению артиста, от этой проблемы чаще страдают мужчины, которых избивают жены. Шнуров призвал подписчиков поздравить россиянок с «праздником Бой Бабы», чтобы не нарваться на неприятности и не оказаться в больнице.

Ранее пользователи сети обсудили ситуацию с вторжением мужчин с цветами в петербургский фем-коворкинг «Симона».

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!