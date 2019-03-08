Угнетенные в российском фем-кафе мужчины пожаловались на удар в спину

Представитель молодежного проекта «Сеть», активисты которого пришли в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», чтобы поздравить девушек с 8 Марта, заявил, что реакция клиенток заведения на акцию была чрезмерно истеричной и агрессивной. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Активист Александр Кондрашов утверждает, что пришедшие в кафе мужчины вели себя максимально корректно, соблюдая все правила заведения. Он также рассказал, что в результате применения одной из посетительниц газового баллончика пострадал оператор.

«Газовая атака была произведена в момент, когда все уже и так выходили, в спину. (...) На наш взгляд, этот поступок радикальных феминисток "Симоны" очень символичен — как и в реальной жизни, они атаковали ядом одного, уже уходящего от них мужчину, а последствия коснулись десяти невинных женщин (в кафе невозможно было находиться несколько следующих часов)», — указал Кондрашов.

Он добавил, что активисты «Сети» все равно любят и уважают феминисток.

Кафе «Симона» ориентировано на девушек. Мужчины могут посещать мероприятия пространства после 19:00. Фем-коворкинг открылся в феврале и вызвал широкий общественный резонанс: в кафе пытался прорваться депутат Госдумы Виталий Милонов, также заведение посетил журналист, переодетый в женщину.

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