Феминистку из Омска передумали судить за злобные посты о мужчинах

Следственный комитет прекратил уголовное дело против феминистки из Омска Любови Калугиной, которую обвиняли в разжигании ненависти к мужчинам (часть 1 статьи 282 УК) из-за ее публикаций в соцсетях. Об этом девушка рассказала «Медиазоне».

В постановлении СК сказано, что дело закрыто в связи с отсутствием в действиях Калугиной состава преступления.

Дело против феминистки возбудили в сентябре 2018 года после поступивших на нее жалоб в полицию. Поводом для этого послужили ее посты и фотографии во «ВКонтакте» за 2013-2016 годы, большая часть которых содержала критику в адрес мужчин. В разговоре с изданием активистка уточняла, что в одной из своих публикаций она писала, что ненавидит представителей мужского пола, и, «скорее всего», не уважает представителей женского. В другом посте была картинка с кадром из передачи «Деревня дураков» с женщиной со сковородкой и подписью «Бей мужло — спасай Россию!»

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации части 1 статьи 282 УК. Теперь по закону экстремизм в интернете считается административным правонарушением, если человек совершил нарушение не более одного раза в течение года и если его действия не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. После этого в стране начали прекращать уголовные дела о мемах и репостах.

21 декабря суд в Нижнем Новгороде приговорил создателя радикального паблика «Мужское государство» Владислава Позднякова к двум годам условно по части 1 статьи 282 УК. Его признали виновным в «осуществлении действий, направленных на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам».

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