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Путин смягчил наказание за лайки и репосты

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Президент России Владимир Путин принял закон о частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения коснутся статьи, предусматривающей ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, унижение достоинства человека, в том числе с использованием СМИ, либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Согласно принятому закону, уголовное наказание будет наступать лишь в случае, если нарушитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление в течение года. Его накажут штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей и лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

После того, как закон вступит в силу, будут отменены приговоры по этой статье и остановлены возбужденные дела.

Госдума одобрила законопроект 19 декабря. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ставил его в пример зарубежным странам, где неосторожность в интернете карается жестче.

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