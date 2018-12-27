Российский студент рассылал видео об атаках на школы и получил дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело об экстремизме против студента, рассылавшего видео об атаках на школы. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 21-летний молодой человек, учащийся третьего курса одного из юридических вузов Иркутска, с 2016 по 2018 год рассылал в социальных сетях своим одногруппникам сообщения и видеоролики, в которых содержалась информация, направленная на возбуждение ненависти, вражды, к национальным и религиозным меньшинствам.

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В СК отметили, что ранее юноша к к уголовной ответственности не привлекался. Назначена психолого-лингвистическая экспертиза.

«Молодой человек, по предварительным данным, рассылал сокурсникам материалы о нападениях на школы, в том числе о массовом убийстве в школе "Колумбайн", которое стало символом таких трагедий. Есть версия, что он предлагал совершить нападение», сообщил информированный источник «Интерфаксу». По его словам, юноша учился в иркутском филиале Российской правовой академии.

21 декабря Совет Федерации одобрил президентский пакет законов о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса РФ об экстремизме, в частности репостов в интернете. Теперь документ должен подписать глава государства.

Изменения, инициированные ранее президентом Владимиром Путиным, направлены на гуманизацию этой области права. Согласно документу, уголовному преследованию не будут подвергаться те, кто впервые совершил правонарушение. Важное условие при этом — деяние не должно угрожать основам конституционного строя. Повторный экстремизм в сети сохраняет статус уголовно наказуемого преступления.

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