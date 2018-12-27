Бывший полпред Ельцина перестал быть экстремистом

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, которого обвиняли в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дагир Хасавов в четверг, 27 декабря.

«Мы получили официальное уведомление в виде постановления о прекращении уголовного дела, которое было подписано накануне. Мой подзащитный и я, как его адвокат, согласились с прекращением», — сказал защитник, не указав основания закрытия дела.

В мае 2017 года Хорошевский суд Москвы признал экстремистской книгу Гулия «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». Ее тираж составил 500 экземпляров, 400 — следователи изъяли из издательства «Алгоритм», остальные автор раздарил друзьям.

30 января 2017 года бывшего полпреда сняли с трапа самолета, вылетавшего из аэропорта Домодедово в Кишинев. Гулий намеревался повидаться с матерью. Ему предъявили обвинение по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Поводом для возбуждения уголовного дела против него стала глава из его книги под названием «Евреи во власти». Свою вину Гулий не признал и с момента задержания настаивал на прекращении уголовного преследования.

Виталий Гулий занимал пост полпреда с 1991 по 1993 год, когда президентом России был Борис Ельцин. Позднее он работал в администрации главы государства начальником отдела, после — заместителем руководителя управления по координации деятельности полномочных представителей президента в регионах.

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