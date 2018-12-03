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Российский эксперт не обнаружил экстремизма в книгах пятидесятников и был уволен

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Профессор факультета свободных искусств и наук СПбГУ, руководитель программы «Социология и антропология» Александр Панченко лишился работы из-за своего экспертного заключения по делу об экстремизме «одной пятидесятнической церкви». Об этом ученый написал на своей странице в Facebook.

«Прокуратура требовала признать экстремистскими тексты книг и проповедей американского проповедника, умершего еще в середине 1960-х годов. Дело, как водится, было инициировано Центром по противодействию экстремизму МВД», — сообщил Панченко.

Автор поста написал религиоведческую часть комплексной экспертизы, которая стала второй по счету в рамках расследования и, в отличие от первой, не обнаружила экстремизма в представленных текстах. По словам экс-профессора, это «существенно поколебало позиции обвинения».

Себя Панченко представил одним из немногих специалистов, целенаправленно изучавших движение пятидесятничества в России во главе крупного международного проекта.

Детали дела автор поста не привел, так как суд еще не завершился. Однако он отметил, что лежавшая в основе обвинения экспертиза содержала грубые ошибки, было предвзятой и тенденциозной. «Можно предположить, хотя я и не в состоянии этого доказать, что эксперт просто следовал указаниям "эшников"», — заключил бывший профессор.

Пятидесятники — евангельские христиане, последователи пятидесятничества, одного из рационально-мистических направлений протестантизма. Они стоят в оппозиции не только к православной и католической церквям, но и ко всем протестантским направлениям. Пятидесятничество начало проникать в Россию из Европы в начале ХХ века.

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