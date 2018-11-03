Церковь отчитала чиновников

Русская православная церковь озабочена сильным отрывом чиновников от жизни простых людей, сказал глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Священнослужитель привел в пример бывшего министра занятости и труда Саратовской области Наталью Соколову, которая заявила, что пенсионерам нужно научиться жить на 3,5 тысячи рублей в месяц, — по ее мнению, этой суммы достаточно, чтобы «прожить на фруктах и макарошках». Впоследствии чиновница была уволена за свои высказывания.

«Я думаю, что этот эпизод наглядно демонстрирует большой разрыв, который существует между чиновничеством и обычными людьми», — отметил митрополит.

По его словам, на 3,5 тысячи рублей в месяц прожить в России невозможно, и это «очевидно для всякого».

«Соответственно, речь идет о том, что надо повышать прожиточный минимум, нужно создавать такие условия, чтобы разрыв между богатыми и бедными сокращался, а чиновникам надо быть ближе к реальным людям, и зарплаты у них должны быть соответствующие», — подытожил Иларион.

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