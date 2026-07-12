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10:24, 12 июля 2026Россия

В Крыму сообщили об отключениях электричества

«Крымэнерго»: Электроснабжение отсутствует из-за аварий в ряде районов и городов региона
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Электроснабжение отсутствует в ряде районов и городов Республики Крым из-за аварий на сетях. Об этом в воскресенье, 12 июля, в канале в «Макс» сообщает «Крымэнерго».

Уточняется, что в настоящее время отсутствует подача электроэнергии в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, а также в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах.

Кроме того, в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории, Саки, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах действуют дополнительно введенные ограничения электроснабжения.

Отмечается, что аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что ситуация с энергоснабжением полуострова остается сложной из-за ежедневных атак Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами на энергетическую систему региона.

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