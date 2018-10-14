Отказавшаяся жить на прожиточный минимум министр получала помощь из бюджета

Бывший министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, отстаивавшая идею о возможности хорошо питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, четыре года получала материальную помощь из бюджета. Об этом сообщил портал «Медиаликс 64», который опубликовал официальный ответ на запрос журналистов от пресс-службы губернатора региона, полученный еще в прошлом году.

В документе сказано, что, согласно местному законодательству, губернатор и члены правительства имеют право на ежегодную материальную помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения».

Для губернатора сумма денежного вознаграждения составляет 134 тысячи рублей, для вице-губернатора — 127 тысяч рублей, для зампреда областного правительства — 120 тысяч рублей, а для министров — 100 тысяч рублей.

В числе получателей материальной помощи указана и Наталья Соколова. Ей начислялись выплаты в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

12 октября губернатор Валерий Радаев уволил Соколову за «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей».

11 октября появилось видео, на котором Соколова уверяет депутата областной думы, что 3,5 тысячи рублей, в которые обходится минимальный продуктовый набор в регионе, достаточны «для минимальных физиологических потребностей». По словам чиновницы, на эти деньги можно составить сбалансированное и диетическое меню, поэтому оснований для повышения прожиточного минимума, который в Саратовской области составляет 7241 рубль, нет. На предложение депутата самой пожить на прожиточный минимум Соколова заявила, что «статус министра этого не позволит».

Позже выяснилось, что доход самой чиновницы в 2017 году составлял 191 тысячу рублей в месяц.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!