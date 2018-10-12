Назван доход отказавшейся жить на прожиточный минимум министра

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова, заявившая, что можно прожить на региональный прожиточный минимум, получала 191 тысячу рублей в месяц в 2017 году. За год она заработала 2,3 миллиона рублей. Данные о доходах и имуществе чиновницы опубликованы на сайте областного правительства.

Согласно документам, Соколова живет в квартире площадью 46,5 квадратного метра, кроме того, у нее есть приусадебный участок (338 «квадратов») и жилой дом (171,9 «квадратов»).

Автомобиля, по декларации, у министра нет.

Ранее в пятницу, 12 октября, госслужащую уволили. «Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — объяснил это решение глава региона Валерий Радаев.

Днем ранее СМИ опубликовали видео, на котором Соколова спорила с депутатом Николаем Бондаренко на заседании в областной думе. Чиновница уверяла оппонента, что суммы в 3,5 тысячи рублей, в которую обходится минимальный продуктовый набор в Саратовской области, «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Министр заявила, что на эти деньги можно составить «сбалансированное, но диетическое» меню. Она не видела оснований для серьезного повышения прожиточного минимума.

Бондаренко предложил чиновнице самой на него пожить (7241 рубль) и «прочувствовать это на своей шкуре». Соколова отказалась, заявив, что ей это не по статусу.

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