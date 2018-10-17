Саратовские депутаты увеличили прожиточный минимум уволенного министра

Депутаты Саратовской области поддержали законопроект о повышении прожиточного минимума пенсионерам на сумму, которую предложила ушедшая в отставку министр труда и занятости области Наталья Соколова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе думы.

Прожиточный минимум пенсионера в 2019 поднимется до 8,278 тысячи рублей. Таким образом, сумма повышения составит 288 рублей вместо 500 рублей, на которых настаивали депутаты ранее.

«Величина прожиточного минимума определяется в виде прогнозного значения в среднегодовом исчислении, в соответствии с рекомендациями Минтруда России. <...> И.о. министра [труда и занятости] Наталия Кривицкая объяснила, что все расчеты производятся на основе стоимости на товары и услуги, зарегистрированной в данном периоде», — отмечается в сообщении.

11 октября появилось видео спора Соколовой с депутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме повышения прожиточного минимума пенсионерам. Она заявила, что на эти деньги возможно составить сбалансированный рацион питания, и рассказала о его плюсах. При этом она отказалась прожить на эту сумму, объяснив, что это ей не по статусу.

На следующий день губернатор области отправил Соколову в отставку. «Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», — отметил он.

Позднее стало известно, что министр заработала 2,3 миллиона рублей за 2017 год, а также получала материальную помощь из бюджета — 100 тысяч рублей в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

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