Живущий на 3,5 тысячи рублей депутат пожаловался на меню

Набор продуктов на 3,5 тысячи рублей в месяц не позволяет разнообразить меню. Об этом заявил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондарено, который поспорил с экс-министром труда области Натальей Соколовой, передает РИА Новости.

Свой эксперимент депутат начал 24 октября. По его словам, в меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. «Рецепты сильно не поменялись, в первую очередь потому что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же», — отметил он.

Бондаренко рассказал, что во вторник делал вторую закупку, на которую выделил 875 рублей. Депутату пришлось купить меньше картофеля и других продуктов, чтобы взять немного больше курицы. «В этот раз я уложился (в бюджет). Ну уже опыт, я все прикинул заранее», — добавил он.

Ранее в октябре Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



