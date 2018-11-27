Вместо захотевшей «чпокнуть» пенсионера дротиком чиновницы уволили другую

Вместо камчатской чиновницы, которая предложила «чпокнуть» дротиком пенсионера, пришедшего с обрезом к зданию местного правительства, уволили снявшую это на видео и отправившую запись знакомому секретаршу, сообщает Ura.ru.
По данным издания, авторкой скандальной фразы является чиновница регионального Минфина. По словам коллег, она не знала о том, что ее записывают. Ее фразу приписали другой женщине, которая не является госслужащей и которую в результате уволили. Упомянутая чиновница продолжает работать в краевом министерстве финансов
19 ноября сотрудники полиции и Росгвардии задержали пожилого мужчину, вооруженного обрезом, который пытался войти в здание камчатского правительства, так как опасался за свою жизнь и искал прокурора, чтобы попросить защиты.
67-летний пенсионер оказался инвалидом третьей группы и недавно перенес инфаркт. После допроса его направили в психоневрологический диспансер.
В сеть попала видеозапись, на которой сотрудница предложила «чпокнуть» мужчину дротиком, «как животное», чтобы «он отрубился». После этого в пресс-службе правительства Камчатского края рассказали, что уволили оскорбительно высказавшуюся о пенсионере сотрудницу.