Предложившая «чпокнуть» пенсионера дротиком чиновница отделалась замечанием

Сотрудница Министерства финансов Камчатского края, которая некорректно высказалась в отношении пенсионера, пришедшего с обрезом к зданию местного правительства, привлечена к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает ТАСС.

Решение о привлечении чиновницы к ответственности приняли на заседании комиссии по соблюдению правил служебного поведения. Отмечается, что дисциплинарное взыскание документально оформили в виде замечания.

19 ноября сотрудники полиции и Росгвардии задержали пожилого мужчину, вооруженного обрезом, который пытался войти в здание камчатского правительства, так как опасался за свою жизнь и искал прокурора, чтобы попросить защиты.

67-летний пенсионер оказался инвалидом третьей группы и недавно перенес инфаркт. После допроса его направили в психоневрологический диспансер.

В сеть попала видеозапись, на которой сотрудница предложила «чпокнуть» мужчину дротиком, «как животное», чтобы «он отрубился». После этого в пресс-службе правительства Камчатского края рассказали, что уволили оскорбительно высказавшуюся о пенсионере сотрудницу. Однако в итоге оказалось, что вместо нее потеряла работу секретарша, которая сняла это на видео и отправила запись знакомому.

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