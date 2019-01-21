Россиянина передумали судить за изображение Джона Сноу с нимбом

Железнодорожный районный суд Барнаула прекратил уголовное дело против 20-летнего студента Даниила Маркина, который обвинялся в экстремизме за публикацию в интернете мемов на религиозную тематику, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде уточнили, что дело прекращено из-за отсутствия состава преступления и частичной декриминализации антиэкстремистской статьи 282 УК.

На своей странице во «ВКонтакте» Маркин написал, что согласно результатам экспертизы в его публикациях нет ненависти к верующим. Он отметил, что не собирается требовать компенсацию. «У меня не осталось сил, чтобы судиться еще один год ради возможных 100 [тысяч рублей]», — добавил молодой человек.

Дело против студента было возбуждено летом 2017-го по части 1 статьи 282 УК («Возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии»). Основанием для этого послужили записи и несколько десятков картинок, сохраненных на его странице в соцсети. На одной из них герой сериала «Игра престолов» Джон Сноу, который по сюжету погиб и позже ожил, был изображен с нимбом над головой. Изображение сопровождалось фразой «Джон Сноу воскрес! Воистину воскрес!».

10 января стало известно о закрытии дела против студентки из Барнаула Марии Мотузной, которая стала одной из первых обвиненных в экстремизме за мемы и уехала из России от уголовного преследования.

Прекращение уголовных дел за картинки и репосты началось после подписания президентом Владимиром Путиным закона «О внесении изменения в статью 282 УК». Согласно документу граждане не должны привлекаться к уголовной ответственности за злобные картинки и высказывания, если они не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

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